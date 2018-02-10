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На Кубани убийца отрубил трупу ногу, чтобы спрятать тело в колодец
На Кубани убийца отрубил трупу ногу для того, чтобы спрятать его в колодец. Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать спустя почти три недели.

На Кубани убийца отрубил трупу ногу, чтобы спрятать тело в колодец


Инцидент произошел 19 января в Белореченске. По информации от пресс-центра СУ СКР по региону, тело умершего было обнаружено рядом с жилым домом в колодце. В ходе следствия удалось установить, что накануне убийства трое мужчин распивали спиртное. Между двумя из них начался конфликт, в ходе которого гость схватил нож и ударил оппонента в ногу. Из-за попадания в артерию пострадавший скончался на месте в течение нескольких минут.

На следующий день после инцидента хозяин дома, в котором он произошел, обратился к преступнику и попросил спрятать тело. Мужчина сбросил труп в колодец, предварительно отрубив ногу, так как она не помещалась в люк. Через несколько недель в полицию обратились соседи по улице, услышавшие странный запах, доносящийся из канализации.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался местный житель 41 года, сведения о личности которого не обнародуются в интересах следствия. По факту убийства начато уголовное делопроизводство. В СУ СКР отметили, что злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 16:49
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