Адвокат Сергей Жорин объявил новую войну экс-супруге Кате Гордон
Сергей Жорин вспомнил старые обиды и объявил новую войну экс-супруге Кате Гордон. Разоблачающий ролик адвокат разместил в микроблоге Instagram.
После выхода в эфир «России 1» скандального шоу об избиении Гордон собственным мужем, Жорин решил записать домашнее видео, в котором главной героиней стала экс-супруга. Корреспондентка на камеру призналась, что соврала о побоях ради пиара.
«Думаю, настало время электорату узнать правду о ней. В моем архиве для вас припасено много разоблачающих фотографий и видео, позволяющие узнать правду о Екатерине Подлипчук», - написал Жорин.
Гордон утверждает, что экс-супруг заставил ее произнести эти слава на камеру ради их отношений, но оказалось, это был его очередной хорошо продуманный план.
Ранее Гордон рассказала об ухаживаниях Соловьева.
После выхода в эфир «России 1» скандального шоу об избиении Гордон собственным мужем, Жорин решил записать домашнее видео, в котором главной героиней стала экс-супруга. Корреспондентка на камеру призналась, что соврала о побоях ради пиара.
«Думаю, настало время электорату узнать правду о ней. В моем архиве для вас припасено много разоблачающих фотографий и видео, позволяющие узнать правду о Екатерине Подлипчук», - написал Жорин.
Гордон утверждает, что экс-супруг заставил ее произнести эти слава на камеру ради их отношений, но оказалось, это был его очередной хорошо продуманный план.
Ранее Гордон рассказала об ухаживаниях Соловьева.
Автор: Джанабилова Татьяна П