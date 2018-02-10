В Челябинске 6-летний мальчик погиб при пожаре
В Челябинске определяют причины возникновения пожара в домостроении по на Шоссе Металлургов. В инциденте скончался ребенок, отмечается, что мальчик 6 лет на момент происшествия пребывал в квартире сам, отмечается в сообщении пресс-центра 3-го отряда регионального ФПС.
Информация о воспламенении жилого здания была передана на центральный пункт пожарной службы в 12:52. По прошествии 6 минут спасатели проникли в горящую квартиру. Одно звено прошло через окно, иное – после вскрытия входной двери.
«Вся квартира оказалась заполнена дымом. В дальней комнате зафиксировано открытое пламя на кресле-кровати. Пожарные смогли быстро локализовать возгорание, не успевшее распространиться по всем прочим комнатам. Окна и межкомнатные двери оказались закрыты, а доступ воздуха полностью отсутствовал. Возле кухонного окна находился ребенок, пребывавший в бессознательном состоянии. Его экстренно вынесли на улицу, после чего передали медикам. Врачи свыше получаса работали над реанимированием ребенка, однако спасти его не смогли», – отмечается в сообщении.
Эксперты выяснили, что первым загорелось кресло-кровать. В квартире не было розеток либо включенных в Сеть приборов. Предположительно, мальчик играл с зажигалкой либо спичками.
Информация о воспламенении жилого здания была передана на центральный пункт пожарной службы в 12:52. По прошествии 6 минут спасатели проникли в горящую квартиру. Одно звено прошло через окно, иное – после вскрытия входной двери.
«Вся квартира оказалась заполнена дымом. В дальней комнате зафиксировано открытое пламя на кресле-кровати. Пожарные смогли быстро локализовать возгорание, не успевшее распространиться по всем прочим комнатам. Окна и межкомнатные двери оказались закрыты, а доступ воздуха полностью отсутствовал. Возле кухонного окна находился ребенок, пребывавший в бессознательном состоянии. Его экстренно вынесли на улицу, после чего передали медикам. Врачи свыше получаса работали над реанимированием ребенка, однако спасти его не смогли», – отмечается в сообщении.
Эксперты выяснили, что первым загорелось кресло-кровать. В квартире не было розеток либо включенных в Сеть приборов. Предположительно, мальчик играл с зажигалкой либо спичками.
Автор: Валерий Антонов