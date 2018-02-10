Анастасия Макеева попала в психиатрическую клинику Челябинска
Анастасия Макеева по личной инициативе прошла обследование в психиатрической клинике Челябинска. Соответствующий пост актриса разместила в своей Instagram-ленте.
Звезда рассказала, что не сталкивалась с психическими заболеваниями и обратилась в клинику для достижения гармонии организма и разума по методу доктора Морозовой. Суть обследования заключается в сравнении душевного состояния пациента с физиологическими особенностями. Говоря простыми словами, профессионалы смогут определить влияет ли разум Макеевой на худобу или ожирение.
Макеева призналась, что испытывала дискомфорт, заполняя бумаги в не комфортной обстановке, в которой себя привычно чувствуют отдельные пациенты. К счастью, все прошло спокойно и скоро актриса получит программу, разработанную специально для нее.
Ранее Макеева обвинила в своем разводе свекровь.
Звезда рассказала, что не сталкивалась с психическими заболеваниями и обратилась в клинику для достижения гармонии организма и разума по методу доктора Морозовой. Суть обследования заключается в сравнении душевного состояния пациента с физиологическими особенностями. Говоря простыми словами, профессионалы смогут определить влияет ли разум Макеевой на худобу или ожирение.
Макеева призналась, что испытывала дискомфорт, заполняя бумаги в не комфортной обстановке, в которой себя привычно чувствуют отдельные пациенты. К счастью, все прошло спокойно и скоро актриса получит программу, разработанную специально для нее.
Ранее Макеева обвинила в своем разводе свекровь.
Автор: Джанабилова Татьяна П