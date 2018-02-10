В Санкт-Петербурге свалившись в лестничный пролет погиб мужчина
В правоохранительных органах сообщили, что в Санкт-Петербурге погиб мужчина, который свалился в лестничный пролет. Инцидент произошел на Красноармейской улице в Адмиралтейском районе.
После падения у мужчины диагностированы кататравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, зарытая травма груди и живота. Его госпитализировали на машине скорой помощи в Мариинскую больницу, где он скончался через час.
Согласно предварительной версии следствия, мужчина упал с высоты третьего этажа. Следов борьбы обнаружено не было. Обстоятельства трагедии уточняются.
Отмечается, что потерпевший был ранее судим за оскорбление представителя власти.
После падения у мужчины диагностированы кататравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, зарытая травма груди и живота. Его госпитализировали на машине скорой помощи в Мариинскую больницу, где он скончался через час.
Согласно предварительной версии следствия, мужчина упал с высоты третьего этажа. Следов борьбы обнаружено не было. Обстоятельства трагедии уточняются.
Отмечается, что потерпевший был ранее судим за оскорбление представителя власти.
Автор: Сергей Сидорин