Звезду реалити-шоу "Дом" экстренно доставили в больницу с переломом лодыжки
Несчастье случилось у мамы Александра Гобозова, участника популярного реалити-шоу Дом-2. Ольга Васильевна вышла во двор покормить собаку, поскользнулась и упала, получив перелом лодыжки.
После падения женщина уже не смогла подняться, но на помощь ей пришел еще один участник проекта Андрей Чуев, который занес ее в дом и вызвал скорою медицинскую помощь. После этого позвонил сыну пострадавшей, который и забрал мать с травматологии домой. После этого неудачи продолжили преследовать Ольгу Васильевну и некоторое время спустя, почувствовав небольшое недомогание, она хотела проверить температуру и разбила градусник. Но и в этот раз помог женщине Чуев, сняв после спасения шуточное видео, где немного поглумился над несчастьями Гобозовой.
Ольга Васильевна является самой возрастной участницей реалити-шоу, принося "Дому-2" небывалые рейтинги и популярность, появляясь почти в каждом шоу. Изначально ее роль заключалась в обычном посещении сына, но организаторам понравилась ее игра и потенциал, что привело к привлечению ее в основной сюжет проекта.
Сообщается также, что перед участием она продала свой дом в Лермонтове и вложила деньги в строительства дома под Москвой, каким по слухам занялся Андрей Зуев.
После падения женщина уже не смогла подняться, но на помощь ей пришел еще один участник проекта Андрей Чуев, который занес ее в дом и вызвал скорою медицинскую помощь. После этого позвонил сыну пострадавшей, который и забрал мать с травматологии домой. После этого неудачи продолжили преследовать Ольгу Васильевну и некоторое время спустя, почувствовав небольшое недомогание, она хотела проверить температуру и разбила градусник. Но и в этот раз помог женщине Чуев, сняв после спасения шуточное видео, где немного поглумился над несчастьями Гобозовой.
Ольга Васильевна является самой возрастной участницей реалити-шоу, принося "Дому-2" небывалые рейтинги и популярность, появляясь почти в каждом шоу. Изначально ее роль заключалась в обычном посещении сына, но организаторам понравилась ее игра и потенциал, что привело к привлечению ее в основной сюжет проекта.
Сообщается также, что перед участием она продала свой дом в Лермонтове и вложила деньги в строительства дома под Москвой, каким по слухам занялся Андрей Зуев.
Автор: Тригуб Сергей