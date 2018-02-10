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exclusive / Шоу-бизнес

Звезду реалити-шоу "Дом" экстренно доставили в больницу с переломом лодыжки
Несчастье случилось у мамы Александра Гобозова, участника популярного реалити-шоу Дом-2. Ольга Васильевна вышла во двор покормить собаку, поскользнулась и упала, получив перелом лодыжки.
Звезду реалити-шоу "Дом" экстренно доставили в больницу с переломом лодыжки

После падения женщина уже не смогла подняться, но на помощь ей пришел еще один участник проекта Андрей Чуев, который занес ее в дом и вызвал скорою медицинскую помощь. После этого позвонил сыну пострадавшей, который и забрал мать с травматологии домой. После этого неудачи продолжили преследовать Ольгу Васильевну и некоторое время спустя, почувствовав небольшое недомогание, она хотела проверить температуру и разбила градусник. Но и в этот раз помог женщине Чуев, сняв после спасения шуточное видео, где немного поглумился над несчастьями Гобозовой.

Ольга Васильевна является самой возрастной участницей реалити-шоу, принося "Дому-2" небывалые рейтинги и популярность, появляясь почти в каждом шоу. Изначально ее роль заключалась в обычном посещении сына, но организаторам понравилась ее игра и потенциал, что привело к привлечению ее в основной сюжет проекта.

Сообщается также, что перед участием она продала свой дом в Лермонтове и вложила деньги в строительства дома под Москвой, каким по слухам занялся Андрей Зуев.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 15:58
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