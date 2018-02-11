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Ученые создали растворимую электронную кожу
Ученые из Университета Колорадо разработали гибкую электронную кожу. По словам специалистов, она может самостоятельно восстанавливаться при незначительных повреждениях.

Ученые создали растворимую электронную кожу


Исследователи создали материал, который полностью растворяется в специальной жидкости, но ее можно применять для создания новой кожи. В состав искусственного эпителия входят натуральные элементы и электронные соединения, позволяющие при электрической стимуляции группироваться в определенном порядке и приобретать форму.

Электронная кожа представляет собой эластичный материал с искусственными нервами, которые можно присоединить к внешнему процессору. Посредством сенсоров специалисты планируют эмулировать сигналы мозга, отвечающие за выявления прикосновений и прочего воздействия на ткани.

По словам ученых, в будущем кожу можно будет применять для пересадки после ожогов или других серьезных травм. Главной проблемой для исследователей является возможность подключения датчиков прикосновения к нервной системе человека. В электронной версии конечности с кожей такого типа чувствуют изменение температурного режима, давление и влажность.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 03:02
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