Ученые создали растворимую электронную кожу
Ученые из Университета Колорадо разработали гибкую электронную кожу. По словам специалистов, она может самостоятельно восстанавливаться при незначительных повреждениях.
Исследователи создали материал, который полностью растворяется в специальной жидкости, но ее можно применять для создания новой кожи. В состав искусственного эпителия входят натуральные элементы и электронные соединения, позволяющие при электрической стимуляции группироваться в определенном порядке и приобретать форму.
Электронная кожа представляет собой эластичный материал с искусственными нервами, которые можно присоединить к внешнему процессору. Посредством сенсоров специалисты планируют эмулировать сигналы мозга, отвечающие за выявления прикосновений и прочего воздействия на ткани.
По словам ученых, в будущем кожу можно будет применять для пересадки после ожогов или других серьезных травм. Главной проблемой для исследователей является возможность подключения датчиков прикосновения к нервной системе человека. В электронной версии конечности с кожей такого типа чувствуют изменение температурного режима, давление и влажность.
Исследователи создали материал, который полностью растворяется в специальной жидкости, но ее можно применять для создания новой кожи. В состав искусственного эпителия входят натуральные элементы и электронные соединения, позволяющие при электрической стимуляции группироваться в определенном порядке и приобретать форму.
Электронная кожа представляет собой эластичный материал с искусственными нервами, которые можно присоединить к внешнему процессору. Посредством сенсоров специалисты планируют эмулировать сигналы мозга, отвечающие за выявления прикосновений и прочего воздействия на ткани.
По словам ученых, в будущем кожу можно будет применять для пересадки после ожогов или других серьезных травм. Главной проблемой для исследователей является возможность подключения датчиков прикосновения к нервной системе человека. В электронной версии конечности с кожей такого типа чувствуют изменение температурного режима, давление и влажность.
Автор: Махов Артем