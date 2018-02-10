В Воронеже иномарка провалилась под лед водохранилища
9 февраля, вечером, в Воронеже иномарка провалилась под лед водохранилища. Сведения и короткое видео предоставили участники группы «Аварии. ДТП. Воронеж».
Очевидцы рассказали, что эвакуатор начал доставать автомобиль утром, 10 февраля. Местные жители сразу вспомнили о ночном дрифте, который неизвестные устроили на льду. Вполне возможно, пострадало транспортное средство одного из гонщиков. Официальные службы информацию не подтвердили.
Позже выяснилось, что водитель не стал вызывать спасателей и нанял частный эвакуатор. На видео показано, что процесс прошел успешно и машину удалось освободить из ледяного плена.
Ранее из воронежского водохранилища достали тело.
Очевидцы рассказали, что эвакуатор начал доставать автомобиль утром, 10 февраля. Местные жители сразу вспомнили о ночном дрифте, который неизвестные устроили на льду. Вполне возможно, пострадало транспортное средство одного из гонщиков. Официальные службы информацию не подтвердили.
Позже выяснилось, что водитель не стал вызывать спасателей и нанял частный эвакуатор. На видео показано, что процесс прошел успешно и машину удалось освободить из ледяного плена.
Ранее из воронежского водохранилища достали тело.
Автор: Джанабилова Татьяна П