В Кольском заливе Мурманской области нашли тело утонувшего мужчины
В Кольском заливе обнаружили останки тела утонувшего мужчины. Спасатели извлекли труп неизвестного, отмечается работниками пресс-центра Управления по ГОЧС.
«7 февраля спасатели мурманского отряда в составе аварийно-спасательной службы Управления по ПБМО и ГОЧС на мысе Великий провели ряд поисково-спасательных мероприятий для извлечения останков утонувшего мужчины из вод Кольского залива», – отметили в ведомстве.
Погибший оказался извлечен из воды, а затем труп передали правоохранителям для реализации всех следственных мероприятий. Все детали и причины случившегося определяются компетентными органами.
«7 февраля спасатели мурманского отряда в составе аварийно-спасательной службы Управления по ПБМО и ГОЧС на мысе Великий провели ряд поисково-спасательных мероприятий для извлечения останков утонувшего мужчины из вод Кольского залива», – отметили в ведомстве.
Погибший оказался извлечен из воды, а затем труп передали правоохранителям для реализации всех следственных мероприятий. Все детали и причины случившегося определяются компетентными органами.
Автор: Валерий Антонов