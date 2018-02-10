В Новосибирске 8-летний мальчик катался с горки и провалился в открытый погреб
В спасательной службе сообщили, что в Новосибирске 8-летний мальчик катался с горки на санях и провалился в открытый погреб. При падении ребенок не получил тяжелых травм.
Инцидент произошел в Советском районе города. Мальчик катался с горки в одном из дворов среди жилых домов. На место прибыли сотрудники МАСС, которых вызвал один из свидетелей инцидент. Спасатели положили пострадавшего на жесткие носилки и при помощи альпинистского снаряжения. После этого школьника передали врачам скорой помощи.
Инцидент произошел в Советском районе города. Мальчик катался с горки в одном из дворов среди жилых домов. На место прибыли сотрудники МАСС, которых вызвал один из свидетелей инцидент. Спасатели положили пострадавшего на жесткие носилки и при помощи альпинистского снаряжения. После этого школьника передали врачам скорой помощи.
Автор: Сергей Сидорин