В Башкирии полицейский УАЗ врезался в легковушку
В Башкирии полицейский автомобиль УАЗ врезался в легковое транспортное средство. По поводу пострадавших в результате случившейся аварии пока ничего не известно.
Инцидент произошел сегодня в дневное время в Сибае. По словам очевидцев, автомобиль УАЗ двигался по дороге с опознавательными знаками и включенными сиренами. В один момент он догнал Volkswagen Passat, решив обойти его слева. Водитель транспортного средства не въехал в сторону, ввиду чего произошло столкновение.
По предварительным данным, автомобиль полиции мог двигаться на задание, подавая соответствующие сигналы для других транспортных средств на дороге. В правоохранительных органах Сибая пока воздержались от комментариев по поводу аварии.
Инцидент произошел сегодня в дневное время в Сибае. По словам очевидцев, автомобиль УАЗ двигался по дороге с опознавательными знаками и включенными сиренами. В один момент он догнал Volkswagen Passat, решив обойти его слева. Водитель транспортного средства не въехал в сторону, ввиду чего произошло столкновение.
По предварительным данным, автомобиль полиции мог двигаться на задание, подавая соответствующие сигналы для других транспортных средств на дороге. В правоохранительных органах Сибая пока воздержались от комментариев по поводу аварии.
Автор: Махов Артем