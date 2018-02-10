Ягудин разместил в Instagram видео завоевания первой медали России на Олимпийских играх 2018
Алексей Ягудин сообщил в Instagram о первой медали России на Олимпийских играх 2018. Её завоевал конькобежец Семён Елистратов.
«Всех поздравляю с 1-ой медалью РОССИИ!! Семён Елистратов, спасибо!» - отметил он в комментариях.
К сообщению он прикрепил хештеги #россиявперед и #россиявмоемсердце. В публикации показан момент финиширования в состязании.
«Всех поздравляю с 1-ой медалью РОССИИ!! Семён Елистратов, спасибо!» - отметил он в комментариях.
К сообщению он прикрепил хештеги #россиявперед и #россиявмоемсердце. В публикации показан момент финиширования в состязании.
Автор: Валерий Антонов