ООН: В сирийском Саракебе могли применять химическое оружие
4 февраля в сирийском Саракебе могли применять химическое оружие. Выбросы ядовитых веществ попали на видео. Сведения появились в релизе УВКПЧ ООН.
В документе говорится, что сотрудники управления получили видеозапись, доказывающую использование химического оружия в Сирии. Предположительно, атака началась после авиационных ударов и была нацелена на жилые районы. Сведения о числе отравившихся неизвестны.
Согласно данным, предоставленным Верховным комиссаром Зейд Раад аль-Хусейном, на 9 февраля из-за военного конфликта 812 мирных жителей получили ранения и 277 – погибли. Обозначенный период стал самым кровавым за все время конфликта. В Идлибе и Гуте совершены нападения на 9 больниц.
Ранее сообщалось, что в Сирии сбили самолеты Израиля.
В документе говорится, что сотрудники управления получили видеозапись, доказывающую использование химического оружия в Сирии. Предположительно, атака началась после авиационных ударов и была нацелена на жилые районы. Сведения о числе отравившихся неизвестны.
Согласно данным, предоставленным Верховным комиссаром Зейд Раад аль-Хусейном, на 9 февраля из-за военного конфликта 812 мирных жителей получили ранения и 277 – погибли. Обозначенный период стал самым кровавым за все время конфликта. В Идлибе и Гуте совершены нападения на 9 больниц.
Ранее сообщалось, что в Сирии сбили самолеты Израиля.
Автор: Джанабилова Татьяна П