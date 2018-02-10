В Самаре женщина упала с балкона 4 этажа на козырек подъезда
В Самаре с балкона 4-го этажа выпала женщина. Спасатели прибыли к месту случившегося, чтобы произвести эвакуацию пострадавшей с козырька подъезда.
Сообщение о происшествии было передано приблизительно в 23:10 9 февраля. При этом в 23:47 спасатели смогли снять пострадавшую. При помощи носилок ее транспортировали к врачам Скорой помощи. Женщину госпитализировали для оказания всей требуемой помощи.
Сообщение о происшествии было передано приблизительно в 23:10 9 февраля. При этом в 23:47 спасатели смогли снять пострадавшую. При помощи носилок ее транспортировали к врачам Скорой помощи. Женщину госпитализировали для оказания всей требуемой помощи.
Автор: Валерий Антонов