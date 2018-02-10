В Санкт-Петербурге пенсионер до смерти забил жену металлическим прутом
В Санкт-Петербурге 62-летний пенсионер из-за ссоры до смерти забил жену металлическим прутом. Сведения со ссылкой на инсайдера в МВД Кировского района появились в СМИ.
Сообщается, пожилая пара часто ругалась. Очередная ссора вывела мужчину из себя, он взял арматуру и стал наносить удары по голове 60-летней супруги. Подозреваемый задержан на месте преступления. Заведено уголовное дело, начато расследование.
Ранее в Северной столице сожительницу убил пьяный мужчина.
Сообщается, пожилая пара часто ругалась. Очередная ссора вывела мужчину из себя, он взял арматуру и стал наносить удары по голове 60-летней супруги. Подозреваемый задержан на месте преступления. Заведено уголовное дело, начато расследование.
Ранее в Северной столице сожительницу убил пьяный мужчина.
Автор: Джанабилова Татьяна П