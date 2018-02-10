В Ростове семилетний ребенок попал под колеса автомобиля
В Ростове-на-Дону семилетний мальчик попал под колеса автомобиля. По информации от локальной прессы, ребенка пришлось госпитализировать с незначительными травмами.
Инцидент произошел сегодня в утреннее время на проспекте Королева. По словам очевидцев, машина марки «ВАЗ» выезжала со двора жилого дома. На пересечении с главной дорогой водитель не остановился, продолжив движение. В тот же момент дорогу переходил ребенок. В итоге произошел наезд, в ходе которого мальчик получил травмы средней степени тяжести.
В настоящее время ребенок находится в больнице. В правоохранительных органах пока не прокомментировали аварию. По данным местной прессы, водитель транспортного средства оперативно покинул место происшествия.
Инцидент произошел сегодня в утреннее время на проспекте Королева. По словам очевидцев, машина марки «ВАЗ» выезжала со двора жилого дома. На пересечении с главной дорогой водитель не остановился, продолжив движение. В тот же момент дорогу переходил ребенок. В итоге произошел наезд, в ходе которого мальчик получил травмы средней степени тяжести.
В настоящее время ребенок находится в больнице. В правоохранительных органах пока не прокомментировали аварию. По данным местной прессы, водитель транспортного средства оперативно покинул место происшествия.
Автор: Махов Артем