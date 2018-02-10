В Петрозаводске на перекрестке столкнулись два автомобиля
В правоохранительных органах сообщили, что в Петрозаводске на перекрестке столкнулись два автомобиля. Инцидент произошел 9 февраля на пересечении Лыжной, Ломоносова и Балтийской улиц.
Водитель одного из автомобилей совершал поворот с Балтийской на Лыжную в сторону центра. Второй двигался прямо по Лыжной вверх. Машины столкнулись и от удара одну из них развернуло на дороге.
Обстоятельства и детали происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Водитель одного из автомобилей совершал поворот с Балтийской на Лыжную в сторону центра. Второй двигался прямо по Лыжной вверх. Машины столкнулись и от удара одну из них развернуло на дороге.
Обстоятельства и детали происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Автор: Сергей Сидорин