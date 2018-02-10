Большая часть крыши обрушилась на парковку в Приморском крае
В городе Находка Приморского края большая часть кровли посыпалась на парковку, находящуюся сразу под зданием, и повредила одновременно три автомобиля. В результате произошедшего никто из людей не пострадал.
Обрушение произошло по неизвестным причинам и, по данным паблика primorye_online в социальной сети Instagram, принесло ущерб только транспортным средствам стоявшим внизу. По предварительной информации от властей города, здание принадлежит к компании “Примтеплоэнерго”, с представителями которой и будут вестись разъяснительные работы по поводу произошедшей ситуации, а также обсудят вопрос, кто будет нести ответственность за повреждения.
Ранее в феврале уже был зафиксирован случай с разрушением и падением двухэтажного здания в Омске с двумя погибшими. Кроме того, в конце декабря в городе Юрьевце обрушилась стена жилого 5-этажного дома, без пострадавших, но с заведением уголовного дела, потому как дом был отремонтирован осенью 2017 года.
Обрушение произошло по неизвестным причинам и, по данным паблика primorye_online в социальной сети Instagram, принесло ущерб только транспортным средствам стоявшим внизу. По предварительной информации от властей города, здание принадлежит к компании “Примтеплоэнерго”, с представителями которой и будут вестись разъяснительные работы по поводу произошедшей ситуации, а также обсудят вопрос, кто будет нести ответственность за повреждения.
Ранее в феврале уже был зафиксирован случай с разрушением и падением двухэтажного здания в Омске с двумя погибшими. Кроме того, в конце декабря в городе Юрьевце обрушилась стена жилого 5-этажного дома, без пострадавших, но с заведением уголовного дела, потому как дом был отремонтирован осенью 2017 года.
Автор: Тригуб Сергей