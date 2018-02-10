На трассе в Тульской области столкнулись 2 большегруза
На трассе Воловского района Тульской области произошло столкновение 2-х большегрузов. Спасателей о произошедшем уведомили в 10:14 при помощи единого телефона. Инцидент случился на 263 км трассы М-4 «Дон».
К месту экстренно прибыли 3 спасателя в составе МЧС, работники ГИБДД, а также работники скорой медпомощи. Как отмечается в сообщении пресс-центра ведомства по региону, в аварийной ситуации никто не пострадал. Бригала пожарно-спасательной службы воспользовалось спецтехникой для смыва топлива с дорожной линии.
К месту экстренно прибыли 3 спасателя в составе МЧС, работники ГИБДД, а также работники скорой медпомощи. Как отмечается в сообщении пресс-центра ведомства по региону, в аварийной ситуации никто не пострадал. Бригала пожарно-спасательной службы воспользовалось спецтехникой для смыва топлива с дорожной линии.
Автор: Валерий Антонов