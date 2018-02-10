Рамзан Кадыров заявил о решении купить долю биткоина
Рамзан Кадыров сообщил о решении приобрести биткоин. В соответствии с мнением главы Чечни, криптовалюта не должна быть запрещена, но важно, чтобы данная отрасль строго регулировалась. Глава Чечни в Telegram-канале отметил, что в мире постоянных изменений и развития технологий требуется совершенствоваться самостоятельно и тщательно разбираться во всех новшествах.
«Мне интересны инновационные сети для совершения платежей. Решил приобрести долю биткоина, а после следить за развитием этой криптовалюты», — отметил он.
Невзирая на то, что биткоины представляют собой весьма сомнительную инвестицию, он уверен, что данная отрасль должна не блокироваться, а чётко регулироваться при помощи законодательства. Главным моментом он называет обеспечение безопасности граждан от рискованных финансовых пирамид, а также прочих мошеннических схем.
«Мне интересны инновационные сети для совершения платежей. Решил приобрести долю биткоина, а после следить за развитием этой криптовалюты», — отметил он.
Невзирая на то, что биткоины представляют собой весьма сомнительную инвестицию, он уверен, что данная отрасль должна не блокироваться, а чётко регулироваться при помощи законодательства. Главным моментом он называет обеспечение безопасности граждан от рискованных финансовых пирамид, а также прочих мошеннических схем.
Автор: Валерий Антонов