Седан LADA Vesta отправили на тесты болидов TCR в Валенсию
Российские производители автомобилей отправили на сравнительные тесты болидов TCR в Валенсию седан LADA Vesta. Заезды пройдут 12 – 14 февраля на треке имени Риккардо Тормо.
Вместе с отечественным автомобилем в гонке примут участие модели Alfa Romeo, Peugeot, Opel, Honda, Audi и других компаний. Тестированием автомобилей будет заниматься гонщик из Великобритании Даниэль Ллойд. Он должен будет проверить соответствие машин программе, разработанной техническим бюро TCR. Гонщик отметил, что с нетерпением ждет возможности испытать автомобили.
После заезда будет сформирована система баланса сил для автомобилей, которые примут участие в гонках TCR, в том числе и Кубке мира. В первенстве примут участие Honda, Alfa Romeo, Volkswagen, Hyundai и Audi.
Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" отложил дату выпуска седана Lada Vesta Cross до 2019 года.
Вместе с отечественным автомобилем в гонке примут участие модели Alfa Romeo, Peugeot, Opel, Honda, Audi и других компаний. Тестированием автомобилей будет заниматься гонщик из Великобритании Даниэль Ллойд. Он должен будет проверить соответствие машин программе, разработанной техническим бюро TCR. Гонщик отметил, что с нетерпением ждет возможности испытать автомобили.
После заезда будет сформирована система баланса сил для автомобилей, которые примут участие в гонках TCR, в том числе и Кубке мира. В первенстве примут участие Honda, Alfa Romeo, Volkswagen, Hyundai и Audi.
Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" отложил дату выпуска седана Lada Vesta Cross до 2019 года.
Автор: Сергей Сидорин