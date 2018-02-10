В Свердловской области на пепелище нашли три трупа с ножевыми ранениями
В Свердловской области на пепелище после пожара нашли три трупа. По информации от местной полиции, на всех телах были выявлены ножевые ранения, которые могли стать причиной смерти.
Сообщение о пожаре поступило сегодня ранним утром. На улицу Осипенко в Карпинске приехала бригада сотрудников МЧС, которая ликвидировала возгорание в жилом доме. До прибытия спасателей строение почти полностью сгорело. В ходе осмотра территории правоохранители нашли тела трех человек с явными признаками насильственной смерти.
В пресс-центре ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что звонок на пульт дежурного по поводу пожара поступил в 3 часа ночи. Примерно во столько же началось возгорание, о чем свидетельствуют результаты предварительной экспертизы. Личности погибших в ходе инцидента пока не удалось установить. По факту явных признаков тройного убийства начато уголовное делопроизводство.
Сообщение о пожаре поступило сегодня ранним утром. На улицу Осипенко в Карпинске приехала бригада сотрудников МЧС, которая ликвидировала возгорание в жилом доме. До прибытия спасателей строение почти полностью сгорело. В ходе осмотра территории правоохранители нашли тела трех человек с явными признаками насильственной смерти.
В пресс-центре ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что звонок на пульт дежурного по поводу пожара поступил в 3 часа ночи. Примерно во столько же началось возгорание, о чем свидетельствуют результаты предварительной экспертизы. Личности погибших в ходе инцидента пока не удалось установить. По факту явных признаков тройного убийства начато уголовное делопроизводство.
Автор: Махов Артем