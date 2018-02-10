Украинскому спортсмену начали угрожать после фото с российским гимнастом
Украинский спортсмен подал жалобу на угрозы после публикации фото с российским гимнастом на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Олег Верняев отметил получение вызывающих опасения посланий.
Все стартовало с общего фото украинских и российских теннисистов за пределами пьедестала, а после коснулось и гимнаста.
«Нас стали "вжаривать" за это, типа: "Не возвращайся вообще на территорию Украины, будешь в Киеве — мы выловим тебя, засунь медаль свою поглубже. Я общаюсь непосредственно с человеком, а не флагом либо названием государства», — сообщил Верняев с пояснением собственной позиции.
Он был показан на фото вместе с российским гимнастом Никитой Нагорным, сделанном летом 2016-го. На фото они обнимаются, а также показывают опущенные вниз большие пальцы. Это должно было стать символом ответом для всех хейтеров. В рамках Олимпиады-2016 Верняев получил золотую медаль по итогам участия в соревнованиях по спортивной гимнастики.
Все стартовало с общего фото украинских и российских теннисистов за пределами пьедестала, а после коснулось и гимнаста.
«Нас стали "вжаривать" за это, типа: "Не возвращайся вообще на территорию Украины, будешь в Киеве — мы выловим тебя, засунь медаль свою поглубже. Я общаюсь непосредственно с человеком, а не флагом либо названием государства», — сообщил Верняев с пояснением собственной позиции.
Он был показан на фото вместе с российским гимнастом Никитой Нагорным, сделанном летом 2016-го. На фото они обнимаются, а также показывают опущенные вниз большие пальцы. Это должно было стать символом ответом для всех хейтеров. В рамках Олимпиады-2016 Верняев получил золотую медаль по итогам участия в соревнованиях по спортивной гимнастики.
Автор: Валерий Антонов