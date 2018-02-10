Назван ТОП-10 кроссоверов, которые нельзя покупать на вторичном рынке
Volvo XC90 возглавил ТОП-10 переоцененных внедорожников стоимостью от 1 млн до 2 млн рублей. Эксперты, составлявшие рейтинг, считают, что автомобили из списка сложно перепродать.
Прошлая генерация Volvo XC90 имеет завышенную цену, поэтому лучше обзавестись BMW X5. Баварский внедорожник второго поколения с агрегатами объемом на 4,4 и 4,8 литров тоже попал в антирейтинг из-за дорогого обслуживания. Аналогичная проблема имеется у первого BMW X6 и второго X3 с мотором объемом на 3 литра.
Плохо на вторичном рынке идет первый Audi Q7 (4,2 литра), третий Lexus RX450h, второй RX400h (гибрид), предыдущий переднеприводный Mini Countryman, третий Chevrolet Tahoe, Kia Mohave, Nissan Pathfinder и Patrol.
Ранее эксперты предоставили рейтинг самых востребованных в мире внедорожников.
Прошлая генерация Volvo XC90 имеет завышенную цену, поэтому лучше обзавестись BMW X5. Баварский внедорожник второго поколения с агрегатами объемом на 4,4 и 4,8 литров тоже попал в антирейтинг из-за дорогого обслуживания. Аналогичная проблема имеется у первого BMW X6 и второго X3 с мотором объемом на 3 литра.
Плохо на вторичном рынке идет первый Audi Q7 (4,2 литра), третий Lexus RX450h, второй RX400h (гибрид), предыдущий переднеприводный Mini Countryman, третий Chevrolet Tahoe, Kia Mohave, Nissan Pathfinder и Patrol.
Ранее эксперты предоставили рейтинг самых востребованных в мире внедорожников.
Автор: Джанабилова Татьяна П