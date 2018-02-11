В Kingdom Hearts III появятся герои из «Корпорация монстров»
В Kingdom Hearts III появятся герои из мультфильма «Корпорация монстров». Компания-разработчик Square Enix представила новый трейлер на конференции D23 Expo, проходившей в Японии.
По сюжету игры, геймеров перенесут в мир «Истории игрушек», придуманной студией Pixar, которая активно участвует в работе над Kingdom Hearts III. Главным героям Ванитасу и Марлаксии придется пережить увлекательное приключение.
Релиз игры на консолях Xbox One и PlayStation 4 состоится в этом году. Дата старта продаж не называется.
По сюжету игры, геймеров перенесут в мир «Истории игрушек», придуманной студией Pixar, которая активно участвует в работе над Kingdom Hearts III. Главным героям Ванитасу и Марлаксии придется пережить увлекательное приключение.
Релиз игры на консолях Xbox One и PlayStation 4 состоится в этом году. Дата старта продаж не называется.
Автор: Джанабилова Татьяна П