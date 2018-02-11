Наталья Рудова посмеялась над зазнавшимися звездами
Наталья Рудова решила посмеяться над зазнавшимися звездами. На своей странице в Instagram она обнародовала ролик, на котором спародировала коллег и предложила подписчикам угадать, кого именно.
На видео Рудова заявляет, что не понимает звезд, которые после съемок в посредственных сериалах и записи нескольких песен начинают считать себя знаменитостями. Артисты второго эшелона значительно чаще остальных ведут себя неподобающим образом, что вызывает недовольство со стороны поклонников.
В ролике актриса также кричит на визажиста и требует принести ей новый кофе. Пародийное видео собрало более 40 тысяч просмотров примерно за 15 минут. Поклонники Рудовой отметили, что часто сталкиваются со странным поведением молодых звезд, которые еще не имеют базы фанатов и соответствующего опыта.
На видео Рудова заявляет, что не понимает звезд, которые после съемок в посредственных сериалах и записи нескольких песен начинают считать себя знаменитостями. Артисты второго эшелона значительно чаще остальных ведут себя неподобающим образом, что вызывает недовольство со стороны поклонников.
В ролике актриса также кричит на визажиста и требует принести ей новый кофе. Пародийное видео собрало более 40 тысяч просмотров примерно за 15 минут. Поклонники Рудовой отметили, что часто сталкиваются со странным поведением молодых звезд, которые еще не имеют базы фанатов и соответствующего опыта.
Автор: Махов Артем