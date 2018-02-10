У Сергея Соседова диагностировали ряд опасных заболеваний
Героем очередной передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стал музыкальный критик Сергей Соседов. В рамках программы ему провели медицинское обследование и была диагностирована киста в почках и щитовидной железе, камни в желчном пузыре, застойные явления и хронический пиелонефрит.
В 2009 году у Соседова умер от рака легкого. Он был милиционером и редко жаловался на здоровье, несмотря на язву желудка, он продолжал ходить на работу. Когда у него была обнаружена опухоль, ему не стали проводить химиотерапии, поскольку врачи боялись, что он ее не выдержит. Три года он прожил со смертельным диагнозом и в последние годы у него нарушилась ориентация, он перестал узнавать родных и близких.
Во время программы Лера Кудрявцева отметила, что онкологические заболевания зачастую передаются по наследству, и предложила Сергею Соседову пройти полное обследование организма. Музыкальный критик признался, что посещает врачей только в крайнем случае.
После того, как врач зачитала анамнез, она посоветовала Соседову более тщательнее следить за состоянием здоровья и лечиться.
Ранее Сергей Соседов заявил, что ему не нравится новый образ Аллы Пугачевой.
В 2009 году у Соседова умер от рака легкого. Он был милиционером и редко жаловался на здоровье, несмотря на язву желудка, он продолжал ходить на работу. Когда у него была обнаружена опухоль, ему не стали проводить химиотерапии, поскольку врачи боялись, что он ее не выдержит. Три года он прожил со смертельным диагнозом и в последние годы у него нарушилась ориентация, он перестал узнавать родных и близких.
Во время программы Лера Кудрявцева отметила, что онкологические заболевания зачастую передаются по наследству, и предложила Сергею Соседову пройти полное обследование организма. Музыкальный критик признался, что посещает врачей только в крайнем случае.
После того, как врач зачитала анамнез, она посоветовала Соседову более тщательнее следить за состоянием здоровья и лечиться.
Ранее Сергей Соседов заявил, что ему не нравится новый образ Аллы Пугачевой.
Автор: Сергей Сидорин