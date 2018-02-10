В США врачи нашли в руке мальчика выросшую улитку
В США врачи нашли в руке 11-летнего мальчика выросшую улитку. Подобные случаи в медицинской литературе еще не встречались. Информация появилась в издании BMJ.
Играя в водоеме, ребенок поранился. Рана долго не заживала и на ее месте появился нарыв. Вскрывая абсцесс, медики поразились, обнаружив внутри четырехмиллиметрового моллюска. Ребенку разрешили забрать улитку домой, но спустя сутки она скончалась.
Врачи считают, что произошедшее еще раз доказывает необходимость вскрывать, очищать и дренировать воспаления. Также коллеги должны внимательно изучать историю болезни пациента и отслеживать аналогичные случаи.
Ранее огромную улитку нашли на Марсе.
Играя в водоеме, ребенок поранился. Рана долго не заживала и на ее месте появился нарыв. Вскрывая абсцесс, медики поразились, обнаружив внутри четырехмиллиметрового моллюска. Ребенку разрешили забрать улитку домой, но спустя сутки она скончалась.
Врачи считают, что произошедшее еще раз доказывает необходимость вскрывать, очищать и дренировать воспаления. Также коллеги должны внимательно изучать историю болезни пациента и отслеживать аналогичные случаи.
Ранее огромную улитку нашли на Марсе.
Автор: Джанабилова Татьяна П