Составлен ТОП наиболее опасных современных вирусов для Android

Вирус Triada представляет собой один из новейших зловредов в интернете. После первого появления в марте 2017 года он поразил свыше 20 тысяч портативных устройств. При этом его не относят к группе троянов. На территории России вирус распространялся как программа для скачивания музыки из соцсетей. Опасное приложение может собирать данные о банковских картах, а также о спецприложениях, далее производится снятие средств в целях последующей отправки, доставая из сообщений все коды подтверждения.Marcher выпустили в 2013 году, после чего зловред распространялся медленно. Это «троян», заражающий устройства благодаря спаму и рекламе. Чтобы избавиться от него, потребуется провести сброс системы. Группа вирусов Loki заразила большое количество устройств. Спустя несколько дней с времени заражения во время активации банковского приложения у собственника просили подтвердить номер карты. Затем при помощи ввода кода подтверждения пользователь фактически разрешает вирусу снятие любых сумм со своего счета.Вирус Faketoken предупреждает владельца устройства о необходимости в деньгах. После скачивания троян просит дать ему доступ администратора. При отказе вирус угрожает ликвидировать всю информацию на устройстве. Затем все данные с аппарат отправляются в закрытое хранилище. Чтобы вернуть потерянное, предлагается отправить СМС на предложенный номер. В действительности вирус попросту блокирует вход в приложение для просмотра снимков. Победить его можно сбросом настроек, однако это приведет и к утрате данных.