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Составлен ТОП наиболее опасных современных вирусов для Android
Зловред Triada занял первое место в ТОП наиболее опасных вирусов для устройство под управлением Android. Смартфоны, функционирующие на основе этой «операционки», способны подвергаться воздействию опасных программ. Вдобавок, по причине действий хакеров каждый день личная информация большого числа пользователей окажутся в руках злоумышленников. Ежегодно число вредоносных приложений становится больше.

Составлен ТОП наиболее опасных современных вирусов для Android


Вирус Triada представляет собой один из новейших зловредов в интернете. После первого появления в марте 2017 года он поразил свыше 20 тысяч портативных устройств. При этом его не относят к группе троянов. На территории России вирус распространялся как программа для скачивания музыки из соцсетей. Опасное приложение может собирать данные о банковских картах, а также о спецприложениях, далее производится снятие средств в целях последующей отправки, доставая из сообщений все коды подтверждения.

Marcher выпустили в 2013 году, после чего зловред распространялся медленно. Это «троян», заражающий устройства благодаря спаму и рекламе. Чтобы избавиться от него, потребуется провести сброс системы. Группа вирусов Loki заразила большое количество устройств. Спустя несколько дней с времени заражения во время активации банковского приложения у собственника просили подтвердить номер карты. Затем при помощи ввода кода подтверждения пользователь фактически разрешает вирусу снятие любых сумм со своего счета.

Вирус Faketoken предупреждает владельца устройства о необходимости в деньгах. После скачивания троян просит дать ему доступ администратора. При отказе вирус угрожает ликвидировать всю информацию на устройстве. Затем все данные с аппарат отправляются в закрытое хранилище. Чтобы вернуть потерянное, предлагается отправить СМС на предложенный номер. В действительности вирус попросту блокирует вход в приложение для просмотра снимков. Победить его можно сбросом настроек, однако это приведет и к утрате данных.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 19:41
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