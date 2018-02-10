Виктория Одинцова показала обнаженные ягодицы на фоне горного пейзажа
Виктория Одинцова порадовала поклонников новым роликом на своей странице в Instagram, на котором она позирует в откровенном купальнике на фоне гор, демонстрируя ягодицы. Судя по геометке, модель в настоящее время находится на отдыхе в Австрии.
Поклонники по достоинству оценили пышные формы модели. Один из ее иностранных фанатов назвал ее «эффектной». Публикация за считанные минуты была просмотрена более 50 тысяч раз. Сама Одинцова решила не делать никаких подписей к видео с курорта.
Виктория Одинцова является популярной моделью из Санкт-Петербурга, получившей известность благодаря работе со студией MAVRIN. На аккаунт звезды в Instagram подписаны более чем 4 миллиона человек. По поводу проектов, в которых она примет участие в будущем, ничего не известно.
Поклонники по достоинству оценили пышные формы модели. Один из ее иностранных фанатов назвал ее «эффектной». Публикация за считанные минуты была просмотрена более 50 тысяч раз. Сама Одинцова решила не делать никаких подписей к видео с курорта.
Виктория Одинцова является популярной моделью из Санкт-Петербурга, получившей известность благодаря работе со студией MAVRIN. На аккаунт звезды в Instagram подписаны более чем 4 миллиона человек. По поводу проектов, в которых она примет участие в будущем, ничего не известно.
Автор: Махов Артем