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«Дом-2»: У Егора Холявина из-за набора веса расходятся швы
У Егора Холявина из-за лишнего веса могут разойтись оставшиеся после операции швы. Участник проекта «Дом-2» находится на реабилитации и два месяца не покидает пределы дома. Соответствующая информация появилась в сетевых изданиях.

«Дом-2»: У Егора Холявина из-за набора веса расходятся швы


Холявин стал стройным благодаря операции по удалению лишних килограммов, но молодой человек радовался недолго. Для полного курса звезде требовалось пройти 30 процедур, но организм выдержал только половину. Ложиться под нож хирурга Холявину не позволяет здоровье, поэтому вес снова стал возвращаться.

Врачи и фанаты отговаривали Холявина идти на неоправданный риск, предупреждая о возможных последствиях и осложнениях. Герой «Дома-2» не хотел ничего слушать и настаивал на своем, а теперь жалеет о сделанной глупости.

Ранее сообщалось, что Холявина хотели убить.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 04:31
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