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Актриса Дженифер Энистон замучила супруга своими диетами
Голливудская актриса Дженифер Энистон замучила супруга Джастина Теру своими диетами. Она требует, чтобы муж питался также, как и она.


Актриса Дженифер Энистон замучила супруга своими диетами


При этом, если Энистон меняет свой рацион, то она выкидывает из холодильника все «Лишние» продукты, несмотря на то, кто их купил. Джастин Теру рассказал одному из своих знакомых, что Дженифер Энистон стала практически веганкой и не употребляет не только мясо и рыбу, но и отказалась от молочных продуктов. Это же касается и продуктов из сои. Теру отметил, что очень устал от всего этого. Его спасает только большое количество съемочных дней и он редко бывает дома.

Энистон и Теру познакомились в 2011 году на съемках фильма «Жажда странствий». В августе следующего года они обручились, но сыграли свадьбу лишь в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон намекнула на продолжение культового сериала «Друзья».

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 20:18
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