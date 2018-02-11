Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за новый снимок с ухажером
Поклонники оказались возмущены новым фото Анастасии Волочковой с ухажером. Балерина разместила снимок, на личной странице в Instagram.
В соответствии со словами фанатов, пара выглядит чрезмерно скованно. Часть пользователей обратила внимание на контраст между балериной и молодым человеком. Комментаторы сообщили, что ухажер Волочковой является пользователем ряда сайтов знакомств.
В то же время он якобы отметил в анкете, что ему требуется обеспеченная женщина, готовая его содержать. Часть поклонников выразила уверенность, что роман знаменитости наигран. При этом саму ситуацию считают обычным пиар-ходом.
В соответствии со словами фанатов, пара выглядит чрезмерно скованно. Часть пользователей обратила внимание на контраст между балериной и молодым человеком. Комментаторы сообщили, что ухажер Волочковой является пользователем ряда сайтов знакомств.
В то же время он якобы отметил в анкете, что ему требуется обеспеченная женщина, готовая его содержать. Часть поклонников выразила уверенность, что роман знаменитости наигран. При этом саму ситуацию считают обычным пиар-ходом.
Автор: Валерий Антонов