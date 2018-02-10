В Сети появились первые изображения нового Infiniti Q50
В Сети появились первые изображения нового Infiniti Q50. Свое видение седана предоставили независимые художники и дизайнеры, вдохновленные концептом Q Inspiration Concept, представленным японским концерном на выставке в Японии.
Авторы изображения предполагают, что Infiniti Q50 следующей генерации получит более стильный и спортивный дизайн, успешно сочетающийся с «мускулистыми» формами и агрессивным экстерьером.
На данный момент производитель держит в тайне технические характеристики четырехдверного седана. Стоимость модели должна составить 37 тыс. долларов.
Авторы изображения предполагают, что Infiniti Q50 следующей генерации получит более стильный и спортивный дизайн, успешно сочетающийся с «мускулистыми» формами и агрессивным экстерьером.
На данный момент производитель держит в тайне технические характеристики четырехдверного седана. Стоимость модели должна составить 37 тыс. долларов.
Автор: Джанабилова Татьяна П