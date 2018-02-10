В порту Мурманска горит "Камчатский лосось"
В порту Мурманска горит судно с названием «Камчатский лосось». Огонь распространился по верхней палубе судна, отмечается в сообщении регионального УМЧС.
На площадке отсутствуют люди. Воспламенение зафиксировали, когда судно располагалось в плавучем доке №2. Установлено, что там фиксируется сильное задымление. Для тушения использовали 4 пожарных расчёта. В соцсетях публикуют фото с места событий.
На площадке отсутствуют люди. Воспламенение зафиксировали, когда судно располагалось в плавучем доке №2. Установлено, что там фиксируется сильное задымление. Для тушения использовали 4 пожарных расчёта. В соцсетях публикуют фото с места событий.
Автор: Валерий Антонов