Ксения Собчак рассказала о своих отношениях с матерью
Ксения Собчак пожаловалась на критику от своей матери Людмилы Нарусовой. По словам телеведущей, в ее семье всегда был авторитарный стиль воспитания.
Собчак родилась в семье преподавателей. Анатолий Собчак на тот момент учил студентов юриспруденции, а Людмила Нарусова – истории в Институте культуры. Через 11 лет после появления будущей телеведущей на свет ее отец стал мэром Ленинграда. Нарусова в 1995 году получила мандат депутата. По словам Собчак, подобные перемены негативно отразились на ее воспитании.
«Воспитание родителей меня всегда не устраивало. Из-за занятости отца больше времени мне уделяла мама, но она не давала мне выбора. После смерти папы ситуация почти не изменилась. Даже сейчас в общении с ней присутствует нота напряжения», - рассказала Собчак.
Собчак родилась в семье преподавателей. Анатолий Собчак на тот момент учил студентов юриспруденции, а Людмила Нарусова – истории в Институте культуры. Через 11 лет после появления будущей телеведущей на свет ее отец стал мэром Ленинграда. Нарусова в 1995 году получила мандат депутата. По словам Собчак, подобные перемены негативно отразились на ее воспитании.
«Воспитание родителей меня всегда не устраивало. Из-за занятости отца больше времени мне уделяла мама, но она не давала мне выбора. После смерти папы ситуация почти не изменилась. Даже сейчас в общении с ней присутствует нота напряжения», - рассказала Собчак.
Автор: Махов Артем