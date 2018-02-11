Создатели культовой игры Serious Sam показали новую разработку SCUM
Создатели культовой игры Serious Sam показали новую разработку SCUM. Реалистичное приключение персонажей в открытом мире разработчики из Devolver Digital продемонстрировали в видео.
Создатели шутера засняли, как герой беспрепятственно исследует территорию игрового мира, легко перепрыгивает небольшие предметы, заборы и преграды, встречающие на пути, карабкается на возвышенности.
В первом квартале текущего года появится демонстрационная версия SCUM. Позже, до конца года, состоится долгожданный релиз.
Ранее сообщалось о новой игре о Чернобыле.
Создатели шутера засняли, как герой беспрепятственно исследует территорию игрового мира, легко перепрыгивает небольшие предметы, заборы и преграды, встречающие на пути, карабкается на возвышенности.
В первом квартале текущего года появится демонстрационная версия SCUM. Позже, до конца года, состоится долгожданный релиз.
Ранее сообщалось о новой игре о Чернобыле.
Автор: Джанабилова Татьяна П