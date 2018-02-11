В Redstone 4 появится кнопка для удаления диагностических данных
Windows 10 Redstone 4 оснащена спецкнопкой для удаления всех диагностических сведений. Сборка ОС, выпущенная 7 февраля c индексом 17093, позволяет пользователям уничтожать собираемую Microsoft телеметрию. Прошлая версия продукта с номером 17083 использовал для этого отдельную утилиту Diagnostic Data Viewer.
В новейшей версии «операционки» страница была переименована в «Безопасность Windows», а также сменила дизайн страницы. Новая версия отличается оформлением игровой панели, наличием расширенного доступа к HDR-видео, а также более качественной работой с устройствами Bluetooth. При этом используется и новая страница настроек графики для систем с необходимостью активации мульти-GPU.
Новая сборка позволяет пользоваться Authenticator от Microsoft. Программа настраивает ПК так, чтобы не требовалось использовать пароли. Специальное диалоговое окно для браузера Edge позволяет выбрать опцию интеллектуальной печати. Предположительно, в скором времени будут представлены тестовые версии Redstone 5. При этом первыми ознакомиться с ними смогут люди, выбравшие опцию Skip Ahead в настройках Windows Insider.
В новейшей версии «операционки» страница была переименована в «Безопасность Windows», а также сменила дизайн страницы. Новая версия отличается оформлением игровой панели, наличием расширенного доступа к HDR-видео, а также более качественной работой с устройствами Bluetooth. При этом используется и новая страница настроек графики для систем с необходимостью активации мульти-GPU.
Новая сборка позволяет пользоваться Authenticator от Microsoft. Программа настраивает ПК так, чтобы не требовалось использовать пароли. Специальное диалоговое окно для браузера Edge позволяет выбрать опцию интеллектуальной печати. Предположительно, в скором времени будут представлены тестовые версии Redstone 5. При этом первыми ознакомиться с ними смогут люди, выбравшие опцию Skip Ahead в настройках Windows Insider.
Автор: Валерий Антонов