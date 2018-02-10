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Ученые впервые воссоздали облик царицы Нефертити
Британские ученые из Бристольского университета (University of Bristol) впервые в истории воссоздали облик древнеегипетской царицы Нефертити. Мумия, по которой была восстановлена внешность, была обнаружена в Долине Царей в XIX веке.

Ученые впервые воссоздали облик царицы Нефертити


Изначально ученые посчитали, что перед ними мать фараона Тутанхамона, дочь Аменхотепа III и царицы Тии. Внешне она была схожа с бюстом Нефертити, но ученые посчитали, что перед ними другой человек. Более того сперва археологи посчитали, что это юноша, поскольку голова у мумии была бритая. Лишь в 2003 году археолог Джоан Флетчер заявил, что мумия все же принадлежит Нефертити. Позже была сделана реконструкция прижизненного облика мумии, но данную версию раскритиковали египетские власти, опираясь на проведенное ДНК-исследование.

В текущем году Эйден Додсон получил разрешение снять защитный корпус, в котором находится мумия, и провел трехмерное сканирование лица. По полученным данным, он создал цифровую карту лица. На основе трехмерной модели и методов судебной экспертизы палеохудожник Элизабет Дейнис восстановил внешность женщины.

Внешне портрет был схож с бюстом Нефертити. Это, по мнению ученого, может указывать, что мумия действительно принадлежит царице. Однако большинство египтологов скептически относятся к данной версии.

Ранее сообщалось, что археологи начали раскопки гробницы жены Тутанхамона Анхесенамон.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 20:29
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