Ученые впервые воссоздали облик царицы Нефертити
Британские ученые из Бристольского университета (University of Bristol) впервые в истории воссоздали облик древнеегипетской царицы Нефертити. Мумия, по которой была восстановлена внешность, была обнаружена в Долине Царей в XIX веке.
Изначально ученые посчитали, что перед ними мать фараона Тутанхамона, дочь Аменхотепа III и царицы Тии. Внешне она была схожа с бюстом Нефертити, но ученые посчитали, что перед ними другой человек. Более того сперва археологи посчитали, что это юноша, поскольку голова у мумии была бритая. Лишь в 2003 году археолог Джоан Флетчер заявил, что мумия все же принадлежит Нефертити. Позже была сделана реконструкция прижизненного облика мумии, но данную версию раскритиковали египетские власти, опираясь на проведенное ДНК-исследование.
В текущем году Эйден Додсон получил разрешение снять защитный корпус, в котором находится мумия, и провел трехмерное сканирование лица. По полученным данным, он создал цифровую карту лица. На основе трехмерной модели и методов судебной экспертизы палеохудожник Элизабет Дейнис восстановил внешность женщины.
Внешне портрет был схож с бюстом Нефертити. Это, по мнению ученого, может указывать, что мумия действительно принадлежит царице. Однако большинство египтологов скептически относятся к данной версии.
Ранее сообщалось, что археологи начали раскопки гробницы жены Тутанхамона Анхесенамон.
Изначально ученые посчитали, что перед ними мать фараона Тутанхамона, дочь Аменхотепа III и царицы Тии. Внешне она была схожа с бюстом Нефертити, но ученые посчитали, что перед ними другой человек. Более того сперва археологи посчитали, что это юноша, поскольку голова у мумии была бритая. Лишь в 2003 году археолог Джоан Флетчер заявил, что мумия все же принадлежит Нефертити. Позже была сделана реконструкция прижизненного облика мумии, но данную версию раскритиковали египетские власти, опираясь на проведенное ДНК-исследование.
В текущем году Эйден Додсон получил разрешение снять защитный корпус, в котором находится мумия, и провел трехмерное сканирование лица. По полученным данным, он создал цифровую карту лица. На основе трехмерной модели и методов судебной экспертизы палеохудожник Элизабет Дейнис восстановил внешность женщины.
Внешне портрет был схож с бюстом Нефертити. Это, по мнению ученого, может указывать, что мумия действительно принадлежит царице. Однако большинство египтологов скептически относятся к данной версии.
Ранее сообщалось, что археологи начали раскопки гробницы жены Тутанхамона Анхесенамон.
Автор: Сергей Сидорин