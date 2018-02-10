Петр Порошенко назвал главную проблему Украины
В интервью австрийским журналистам из журнала Profil президент Украины Петр Порошенко назвал главную проблему Украины. По его словам, ею всегда была и сейчас остается коррупция.
По этой причине глава государства призвал уже в текущем году создать антикоррупционный суд. Также он отметил, что киевские власти намерены сотрудничать с западными спецслужбами в деле возврата в страну финансовых средств, которые были вывезены олигархами в обход закона украинскими олигархами, чиновниками и политиками.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко поддержал новые санкции США против России.
По этой причине глава государства призвал уже в текущем году создать антикоррупционный суд. Также он отметил, что киевские власти намерены сотрудничать с западными спецслужбами в деле возврата в страну финансовых средств, которые были вывезены олигархами в обход закона украинскими олигархами, чиновниками и политиками.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко поддержал новые санкции США против России.
Автор: Сергей Сидорин