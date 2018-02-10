Сайт Алексея Навального добавили в реестр запрещённой информации
Сайт Алексея Навального добавили в реестр запрещённых информационных ресурсов. Юрист, работающий с Фондом борьбы против коррупции, сообщил, что решение суда и действия Роскомнадзора в данном вопросе будут обжалованы.
Информация о блокировке представлена на вебсайте Единого реестра доменных имён, идентифицирующих порталы, содержащие информацию, запрещенную к распространению на территории России. В расследовании блогера упоминается бизнесмен Олег Дерипаска, заявивший о намерении «защищать честь и достоинство» через судебное разбирательство. На это время доступ к страницам не блокируется.
В пресс-центре Роскомнадзора отметили, что ведомство получило резолюцию Усть-Лабинского райсуда по вопросу ввода обеспечительных мер в соответствии с исковым заявлением. Оно обязывает ведомство реализовать меры относительно ограничения доступа к данным, опубликованным на перечне интернет-ресурсов.
Информация о блокировке представлена на вебсайте Единого реестра доменных имён, идентифицирующих порталы, содержащие информацию, запрещенную к распространению на территории России. В расследовании блогера упоминается бизнесмен Олег Дерипаска, заявивший о намерении «защищать честь и достоинство» через судебное разбирательство. На это время доступ к страницам не блокируется.
В пресс-центре Роскомнадзора отметили, что ведомство получило резолюцию Усть-Лабинского райсуда по вопросу ввода обеспечительных мер в соответствии с исковым заявлением. Оно обязывает ведомство реализовать меры относительно ограничения доступа к данным, опубликованным на перечне интернет-ресурсов.
Автор: Валерий Антонов