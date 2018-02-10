Экс-нардеп Украины рассказал, почему Киев оставил Крым в составе России
Экс-народный депутат Украины Андрей Сенченко рассказал, по какой причине Киев не стал воевать за Крым. Это связано с тем, что во время войны по украинским законам запрещено проводить выборы.
Изменить Конституцию у властей на тот момент не было голосов в парламенте, поскольку большинство было сформировано Партией регионов. Сенченко отметил, что соблазн отменить выборы был, но в таком случае на тот момент спикер Верховной Рады Александр Турчинов до сих пор мог оставаться и.о. президента Украины.
Бывший нардеп говорит, что отмена выборов могла по-разному изменить ситуацию в Украине. Также он заявил, что Турчинов приказывал морским пехотинцам открыть огонь, но военные не стали его выполнять. Это было связано как с фактами предательства, так и отсутствием готовности.
Кроме того, в факте присоединения Крыма к России немалую роль сыграли близкие отношения граждан РФ и Украины, проживающие в Крыму. Сенченко отметил, что воевать с людьми, с которыми дружишь много лет всегда непросто.
Изменить Конституцию у властей на тот момент не было голосов в парламенте, поскольку большинство было сформировано Партией регионов. Сенченко отметил, что соблазн отменить выборы был, но в таком случае на тот момент спикер Верховной Рады Александр Турчинов до сих пор мог оставаться и.о. президента Украины.
Бывший нардеп говорит, что отмена выборов могла по-разному изменить ситуацию в Украине. Также он заявил, что Турчинов приказывал морским пехотинцам открыть огонь, но военные не стали его выполнять. Это было связано как с фактами предательства, так и отсутствием готовности.
Кроме того, в факте присоединения Крыма к России немалую роль сыграли близкие отношения граждан РФ и Украины, проживающие в Крыму. Сенченко отметил, что воевать с людьми, с которыми дружишь много лет всегда непросто.
Автор: Сергей Сидорин