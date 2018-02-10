Эксперты рассказали, как определить, попадал ли автомобиль в аварии
Эксперты автомобильного рынка составили список нюансов, которые могут указывать на то, что автомобиль побывал в аварии. Так, на это косвенно могут указывать новые фары на старой машине.
Автомобильные фары делают из пластика и со временем он теряет вид, может треснуть или покрыться царапинами. Также они чаще всего страдают во время столкновений. Естественно, прямо указывать на то, что машина побывала в ДТП, новая оптика указывать не может, но нелишним будет внимательнее изучить кузов, чтобы выяснить точную причину замены фар.
Кроме того, проводить осмотр автомобиля нужно в светлое время суток. Также салон должен быть вымытым, ведь слой пыли может скрывать дефекты. Рассматривать машину нужно с близкого расстояния, а подозрительные участки рассмотреть под разными углами.
Насторожить должна и малая стоимость автомобиля, которая отличается от среднерыночной. Бывают случаи, когда человеку действительно срочно понадобились деньги, но случается, что таким образом продают технику, которая и недели не протянет без капитального ремонта.
Все двери и крышка капота должна открываться с легкостью, а их уровень должен быть на одном уровне с кузовом и иметь одинаковый зазор. Если что-то не соответствует стандартам, то это указывает на замену комплектующего и нужно выяснить, по какой причине это произошло.
Автомобильные фары делают из пластика и со временем он теряет вид, может треснуть или покрыться царапинами. Также они чаще всего страдают во время столкновений. Естественно, прямо указывать на то, что машина побывала в ДТП, новая оптика указывать не может, но нелишним будет внимательнее изучить кузов, чтобы выяснить точную причину замены фар.
Кроме того, проводить осмотр автомобиля нужно в светлое время суток. Также салон должен быть вымытым, ведь слой пыли может скрывать дефекты. Рассматривать машину нужно с близкого расстояния, а подозрительные участки рассмотреть под разными углами.
Насторожить должна и малая стоимость автомобиля, которая отличается от среднерыночной. Бывают случаи, когда человеку действительно срочно понадобились деньги, но случается, что таким образом продают технику, которая и недели не протянет без капитального ремонта.
Все двери и крышка капота должна открываться с легкостью, а их уровень должен быть на одном уровне с кузовом и иметь одинаковый зазор. Если что-то не соответствует стандартам, то это указывает на замену комплектующего и нужно выяснить, по какой причине это произошло.
Автор: Сергей Сидорин