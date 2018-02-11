Пуговка из "Папиных дочек" собралась замуж
Актриса Екатерина Старшова, известная многим по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», опубликовала в Instagram снимок в свадебном платье. Она поинтересовалась у поклонников, считают ли они его красивым.
Подписчики Старшовой попробовали угадать причину её появления в таком виде. Одни посчитали, что девушка готовится к своему выпускному, тогда как иные увидели в этом признаки подготовки к свадьбе. В большинстве комментаторы оставили положительные отзывы о внешнем виде актрисы.
Некоторые прямо спросили, для каких целей ей понадобилось подобное платье. Поклонники не оставили без комплиментов саму актрису. Ранее несколько источников в Сети разместили информацию о том, что Екатерина Старшова беременна. Последняя оказалась шокирована этими слухами.
Подписчики Старшовой попробовали угадать причину её появления в таком виде. Одни посчитали, что девушка готовится к своему выпускному, тогда как иные увидели в этом признаки подготовки к свадьбе. В большинстве комментаторы оставили положительные отзывы о внешнем виде актрисы.
Некоторые прямо спросили, для каких целей ей понадобилось подобное платье. Поклонники не оставили без комплиментов саму актрису. Ранее несколько источников в Сети разместили информацию о том, что Екатерина Старшова беременна. Последняя оказалась шокирована этими слухами.
Автор: Валерий Антонов