В Англии мужчина с ноги разнимал драку между девушками
В камеры видеонаблюдения попала драка в Англии, участниками которой стали пять женщин и двое мужчин. Один из представителей сильного пола пытался с ноги разнять девушек.
Инцидент произошел в городе Лестер. В конфликте участники не жалели себя ни других. Им было без разницы кто перед ними – мужчина или женщина. Изначально между собой поссорились три женщины. На видео, к ним подбегает мужчина, который бьет с ноги в лицо одной из них. После этого пытается разнять остальных. К нему подбежал еще один мужчина и стал с ним разбираться. Все это время девушки продолжают драку.
Чем закончилась драка, неизвестно. Инцидент попал в камеры видеонаблюдения. Ролик доступен по ссылке.
Инцидент произошел в городе Лестер. В конфликте участники не жалели себя ни других. Им было без разницы кто перед ними – мужчина или женщина. Изначально между собой поссорились три женщины. На видео, к ним подбегает мужчина, который бьет с ноги в лицо одной из них. После этого пытается разнять остальных. К нему подбежал еще один мужчина и стал с ним разбираться. Все это время девушки продолжают драку.
Чем закончилась драка, неизвестно. Инцидент попал в камеры видеонаблюдения. Ролик доступен по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин