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Стал известен самый популярный автомобиль в Китае
По итогам 2017 года наиболее популярным автомобилем в Китае оказался минивэн Wuling Hongguang, произведенный компанией General Motors. Транспорт выпускается при совместном участии GM-SAIC-Wuling на протяжении пяти лет. За прошлый календарный период дилеры продали 532 тысячи единиц этой модели.

Стал известен самый популярный автомобиль в Китае


Обновленный минивэн стал отличаться от предшественников более «брутальным» экстерьером, улучшенной головной оптикой, иными бамперами, более узкими задними фонарями, скорректированной линией остекления. Размеры Wuling Hongguang 2019 года несколько отличны от прошлой генерации. Автомобиль поставляется в вариантах на 5, 7 и 8 мест.

Под капотом расположен переработанный силовой агрегат объемом 1,2 л с производительностью в 82 «лошадки». Альтернативой для него выступает 1,5-литровый двигатель на 105 л.с. Привод у модели исключительно передний. Цена Hongguang нового поколения пока остается неизвестной.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 21:09
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