Volkswagen обменял 150 тыс. старых дизельных автомобилей на новые
Руководитель отдела продаж компании Volkswagen Фред Капплер заявил, что немецкий производитель обменял 150 тысяч старых дизельных автомобилей на новые по системе бонусов. Данная программа будет продлена до 31 марта 2018 года.
Капплер отметил, что в Германии обменять старые автомобили на новые пожелали больше людей, чем планировалось изначально. Программа по обмену машин была начата на фоне нескольких громких скандалов, связанных с немецким автомобильным производителем. В 2015 году автомобили были оснащены программным обеспечением, которое занижает реальные показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Из-за этого оставалось впечатление, что машины работают в пределах нормы. На самом деле они могли превышать в 30-40 раз.
После этого в Берлине прошел дизельный саммит, на который съехались автопроизводители и представители власти. На нем было принято решение выплатить покупателям премию при обмене старого автомобиля на новый. Volkswagen выделил на каждый автомобиль до 10 тысяч евро, а Audi – 3 тысячи евро. К программе присоединилось и государство. Целью является постепенный отказ от дизельных двигателей, которые выпускались по устаревшим экологическим стандартам.
Капплер отметил, что в Германии обменять старые автомобили на новые пожелали больше людей, чем планировалось изначально. Программа по обмену машин была начата на фоне нескольких громких скандалов, связанных с немецким автомобильным производителем. В 2015 году автомобили были оснащены программным обеспечением, которое занижает реальные показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Из-за этого оставалось впечатление, что машины работают в пределах нормы. На самом деле они могли превышать в 30-40 раз.
После этого в Берлине прошел дизельный саммит, на который съехались автопроизводители и представители власти. На нем было принято решение выплатить покупателям премию при обмене старого автомобиля на новый. Volkswagen выделил на каждый автомобиль до 10 тысяч евро, а Audi – 3 тысячи евро. К программе присоединилось и государство. Целью является постепенный отказ от дизельных двигателей, которые выпускались по устаревшим экологическим стандартам.
Автор: Сергей Сидорин