Модель Мария Лиман примерила образ полицейского в прозрачном бюстгальтере
На своей странице в Instagram модель Playboy Мария Лиман опубликовала очередной эротический снимок. На этот раз она примерила на себя образ полицейского.
На фотографии Лиман позирует в бюстгальтере, а на голове держит полицейскую фуражку. В описании модель написала: «Кому мне сегодня оформить «нападение на сотрудника при исполнении». Желающих она попросила «поднять ручку».
В комментариях один из подписчиков указал: «Побольше бы таких «внутренних органов». Другие оказались очень довольны новым снимком модели. Буквально за 15 минут с момент публикации пост набрал более 1 тысячи отметок «Нравится». Снимок доступен по ссылке.
Ранее сообщалось, что Мария Лиман занялась художеством в обнаженном виде.
На фотографии Лиман позирует в бюстгальтере, а на голове держит полицейскую фуражку. В описании модель написала: «Кому мне сегодня оформить «нападение на сотрудника при исполнении». Желающих она попросила «поднять ручку».
В комментариях один из подписчиков указал: «Побольше бы таких «внутренних органов». Другие оказались очень довольны новым снимком модели. Буквально за 15 минут с момент публикации пост набрал более 1 тысячи отметок «Нравится». Снимок доступен по ссылке.
Ранее сообщалось, что Мария Лиман занялась художеством в обнаженном виде.
Автор: Сергей Сидорин