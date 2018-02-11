NASA разрабатывает лидар MARLI для измерения скорости вертикальных ветров на Марсе
NASA создает лидар MARLI, который будет измерять скорость движения воздушных потоков на Марсе. Основной задачей будет контроль вертикальных ветров. На сегодня инженеры уже располагают концепцией нового устройства и знают, в каком именно направлении требуется реализовать собственные разработки.
В качестве основы будет использоваться аппаратная часть инструментов, применявшихся на Луне и Марсе с меньшим диапазоном. Теперь исследователи намереваются выяснить как розу ветров в отдельных районах Красной планеты, так и скорость передвижения потоков, их характер, причины появления.
Как сообщили представители космического агентства, собираемые MARLI сведения отличаются высоким значением для последующего планирования миссий колонии. Часть ветров на поверхности планеты доходят до скорости в 72 км/ч. При этом посадка и развёртывания жилого модуля в подобных условиях способна стать весьма затруднительной. Вдобавок, лидар может быть использован для мониторинга ситуации на поверхности Титана, однако атмосфера этого спутника значительно плотнее, что может создать сложности при исследовании. В то же время основным вопросом на текущий момент остаётся способ доставки аппаратуры на Марс.
В качестве основы будет использоваться аппаратная часть инструментов, применявшихся на Луне и Марсе с меньшим диапазоном. Теперь исследователи намереваются выяснить как розу ветров в отдельных районах Красной планеты, так и скорость передвижения потоков, их характер, причины появления.
Как сообщили представители космического агентства, собираемые MARLI сведения отличаются высоким значением для последующего планирования миссий колонии. Часть ветров на поверхности планеты доходят до скорости в 72 км/ч. При этом посадка и развёртывания жилого модуля в подобных условиях способна стать весьма затруднительной. Вдобавок, лидар может быть использован для мониторинга ситуации на поверхности Титана, однако атмосфера этого спутника значительно плотнее, что может создать сложности при исследовании. В то же время основным вопросом на текущий момент остаётся способ доставки аппаратуры на Марс.
Автор: Валерий Антонов