NASA показало галактику с четырьмя сверхновыми
NASA опубликовало в Сети снимок запутанного звездообразования, содержащего четыре сверхновые. Показанная на нем спиральная галактика содержит около 10 млрд звезд. Несмотря на кажущуюся массивность, её масштаб более чем в 20 раз уступает размерам Млечного Пути.
Расстояние до неё составляет порядка 50 млн световых лет, а светила в ней регистрируются при помощи инструментов телескопа Хаббл. Галактика отдаляется от Земли со скоростью около 808 миль в секунду (1,3 тысячи км/с). Хотя она кажется расположенной поблизости от одной из ближайших соседних галактик, Большого Магелланового Облака, это просто оптическая иллюзия из-за восприятия перспективы. В действительности, данная галактика физически очень далека от БМО и является одиночкой, у которой нет каких-либо близлежащих галактик. Она не входит ни в какие кластеры звездных образований.
Несмотря на отсутствие космических компаньонов, когда эта одинокая галактика движется в сторону области регистрации телескопа, показывает своеобразное шоу. В частности, нередко можно увидеть взрыв сверхновых звезд. На фото зарегистрированы 4 таких объекта.
Расстояние до неё составляет порядка 50 млн световых лет, а светила в ней регистрируются при помощи инструментов телескопа Хаббл. Галактика отдаляется от Земли со скоростью около 808 миль в секунду (1,3 тысячи км/с). Хотя она кажется расположенной поблизости от одной из ближайших соседних галактик, Большого Магелланового Облака, это просто оптическая иллюзия из-за восприятия перспективы. В действительности, данная галактика физически очень далека от БМО и является одиночкой, у которой нет каких-либо близлежащих галактик. Она не входит ни в какие кластеры звездных образований.
Несмотря на отсутствие космических компаньонов, когда эта одинокая галактика движется в сторону области регистрации телескопа, показывает своеобразное шоу. В частности, нередко можно увидеть взрыв сверхновых звезд. На фото зарегистрированы 4 таких объекта.
Автор: Валерий Антонов